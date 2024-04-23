Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF dönem sonu sınavları)

2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavı için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler, bahar dönemi dönem sonu sınavlarının başlamasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?



AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.