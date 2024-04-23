Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF dönem sonu sınavları)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren binlerce kişi, bahar dönemi final sınavları için son hazırlıklarını tamamladı. Gözler şimdi AÖF final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF dönem sonu sınavları)

2023-2024 bahar dönemi final sınavı için geri sayım sürüyor. 'nde hayatlarını sürdüren öğrenciler, bahar dönemi dönem sonu sınavlarının başlamasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF dönem sonu sınavları) - 1

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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