Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri)

2023-2024 AÖF sınavları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini merak eden öğrenciler hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, merakla beklenen sınav tarihleri açıklandı. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.



AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.



ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?



AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek. AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.