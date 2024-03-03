Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2024 AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri)

2023-2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, yaklaşan bahar dönemi vize sınavları öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?



2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Final sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.

