Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2024 AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 bahar dönemi sınav takviminin belli olmasıyla birlikte vize sınavı tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2024 AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri)

2023-2024 bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, yaklaşan bahar dönemi vize sınavları öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Final sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2024 AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri) - 1

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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