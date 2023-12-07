Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (MEB AÖL 1. Dönem sınav tarihleri)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, üç oturumda tamamlanacak olan AÖL 1.dönem sınavlarının ayrıntılarını paylaştı. Peki, Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (MEB AÖL 1. Dönem sınav tarihleri)

Açık Öğretim Lisesi () 1. dönem sınav takvimi Milli Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (MEB AÖL 1. Dönem sınav tarihleri) - 1

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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