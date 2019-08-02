Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Eurodesk Temas Noktası tarafından Öğrenci Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi'nde Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin yurt dışında bulunmasına olanak sağlayan Avrupa Dayanışma Programı ve diğer gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, Avrupa'daki gönüllülük projeleri ve çalışma imkanlarına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Eurodesk Temas Noktası Sorumlusu Nurşen Okur, öğrencilerin kabul edecek kuruma kendilerini iyi bir şekilde ifade etmeleri gerektiğini söyledi.



Avrupa Dayanışma Programı'nın 18-30 yaş arasındaki öğrencilerin tercih edeceği bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projeye 2 hafta ile 12 ay arasında katılmasını sağladığı ifade eden Okur, şöyle devam etti:



"Temel düzeyde dil eğitimini de içeren Avrupa Dayanışma Programı, tüm gençlere açık. Önceden sadece gönüllülük üzerineydi ama şimdilerde staj ve çalışmada programları da dahil oluyor. Kurumlar sundukları projelerde gönüllü, çalışan ve staj mı aradıklarını belirtiyorlar ve ona göre başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yapılırken en önemli şey motivasyon mektubudur. Onu yazarken her şey açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Program dahilindeki kuruluş ve projelere https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation internet adresinden ulaşılabiliyor. Portal üzerinden dahil olmak istenilen proje başlığını ve ülkeyi seçerek hazırlanan CV ve motivasyon mektubunu sorumlu kişinin e-posta adresine göndererek başvuru tamamlanabiliyor."

