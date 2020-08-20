Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? (2020-2021 AÖF kayıt yenileme takvimi)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 kayıt tarihleri sorgulanıyor. Üniversite öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin başvuracağı AÖF kayıtlarının yeni dönem akademik takvimi yayınlandı.



AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu sene ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi.

AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 dönemi için kayıtlarını yenileyecek öğrenciler ise 05-15 Ekim tarihlerinde kayıt yenileme işlemlerini yaptıktan sonra yeni döneme başlayabilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMI

Bir lisans programında okuyan veya lisans programında mezun olmuş adaylar için yapılan açıköğretim fakültesi ikinci üniversite programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 31 Ağustos - 15 Ekim tarihlerinde kayıt olabilecek.

Üniversitenin yayınladığı akademik takvime göre güz yarıyılının ilk ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

