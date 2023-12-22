2023 Adalet Bakanlığı sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava kısa bir zaman sorgulanıyor. 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı sınavlarının saat kaçta başlayacağı, sınav süresi ve kaç soru sorulacağı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



2023 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



23-24 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;



Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır. Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak ve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır.