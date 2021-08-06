Ahmet Emre Bilgili, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı oldu (Ahmet Emre Bilgili kimdir?)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden affını istemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer göreve getirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı.

PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ KİMDİR?

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana’da dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Ahmet Emre Bilgili, üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.



Ahmet Emre Bilgili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı.



Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim

üyesi olarak atandı.



Aynı zamanda yazarlık yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak

gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı.



Ahmet Emre Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesi'ne atandı.



İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Ahmet Emre Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.



Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor.



Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir.