Akademisyen Doç. Dr. Onur Özbozkurt’tan gençlere kariyer tavsiyeleri

Akademi Derneği Başkanı, akademisyen, yazar ve stratejist Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretim sürecinizde gerçekleştireceği faaliyetlerin ileride iş dünyasına atacakları adımlarda öncülük edeceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 15:18 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 15:25

Akademisyen Doç. Dr. Onur Özbozkurt’tan gençlere kariyer tavsiyeleri

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çevrim içi ortamda “Adım Adım Kariyer Yolculuğu” başlıklı webinarda konuşan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, “Bugün, yaşantınız boyunca aldığınız kararların ve yaptığınız tercihlerin gelecekte hayalini kurduğunuz noktaya ulaşmada kritik bir rol oynayacağını unutmayın. Özellikle eğitim-öğretim sürecinizde gerçekleştireceğiniz faaliyetler sizlerin gelecekte iş dünyasına atacağınız adımlara öncülük edecek” şeklinde konuştu.

Geleceğin güçlü Türkiyesinin oluşumunda da yine gençlere büyük sorumluluk düşeceğini ifade eden Özbozkurt, “Kariyerinizde karşılaşabileceğiniz her türden engel dinlenme noktanız olsun. Zorluklar ve güçlükler karşısında büyük bir azim ve sabırla hedeflerinize ilerlemeye devam edin. Her bir Türk genci büyük bir cevher, yeter ki içinizdeki potansiyeli keşfedin” dedi.

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