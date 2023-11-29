Akran zorbalığı nedir, nasıl olur? Akran zorbalığı türleri nelerdir?

Akran zorbalığı, uzmanlara göre çocuklar arasındaki psikolojik, fiziksel, sosyal ve sözel saldırılar olarak kabul ediliyor.



Zorba davranış gösteren ve zorbalığa uğrayan çocuk arasında güç eşitsizliği vardır. Genellikle zorba davranışlar uygulayan çocuk; yaşça daha büyük, fiziksel açıdan daha güçlü ya da sosyal olarak daha kalabalık bir gruptan olabilir.



Akran zorbalığı, genel kanının aksine yalnızca fiziksel zorbalık şeklinde görülmez. Fiziksel zorbalık akran zorbalığı türlerinden sadece birisidir. Sözel ve sosyal zorbalık da sık karşılaşılan zorbalık türlerindendir.

AKRAN ZORBALIĞI TÜRLERİ



Akran zorbalığını kendi içerisinde üçe ayırmak mümkündür.



Sözel zorba davranışlar; kişiye lakap takılması, alay edilmesi, küfür edilmesi ve gurur kırıcı sözel ifadeler olarak açıklanabilir.



Duygusal zorba davranışlar; arkadaş grubu içinde dışlamak, görmezden gelmek, yardım etmemek, ortak grup aktivitelerinde görev veya sorumluluk vermek şeklinde tanımlanabilir.



Fiziksel zorba davranışlar ise; fiziksel güç kullanarak yapılan davranışlardır.



Bu davranışlar; yanından geçerken omuz atmak, iteklemek, tekme veya yumruk atmak gibi fiziksel eylemleri içeren davranışlardır.