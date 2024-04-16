ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresi hakkında bilgiler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için son hazırlıklarını yapan adaylar saat ve süre ayrıntısını merak ediyor. Peki, ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresi hakkında bilgileri derledik.

ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresi hakkında bilgiler

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. tarihine günler kala 

ALES SINAV GİRİL BELGESİ NASIL ALINIR? 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresi hakkında bilgiler - 1

ALES SAATİ VE SÜRESİ

ALES/1 sınavı lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak. ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te sona erecek.

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