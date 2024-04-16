ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresi hakkında bilgiler

ALES SAATİ VE SÜRESİ

ALES/1 sınavı lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak. ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te sona erecek.