ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) geç başvuruları araştırılmaya başladı. 4-10 Temmuz tarihleri arasında ALES başvurularını tamamlayamayan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimine göre geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi)

2023 /2 geç başvurularının ne zaman başlayacağı, 10 Temmuz'da sona eren ALES başvurularını yapamayan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan ALES sınav takvimiyle birlikte geç başvuruların yapılacağı gün belli oldu. İşte ayrıntılar.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi) - 1

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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