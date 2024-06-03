ALES/2 ne zaman? Geç başvuru tarihi belli oldu (2024 ALES/2 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) tarihi, yüksek lisans yapabilmek için hazırlıklarına devam eden üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. 3 Haziran tarihinde başlayan ALES/2 başvurularının ardından gözler sınav tarinine çevrilecek. Peki, ALES/2 ne zaman?

ALES/2 ne zaman? Geç başvuru tarihi belli oldu (2024 ALES/2 sınav tarihi)

2024 /2 sınav takvimi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, ALES/2 sınav tarihi belli oldu. 2024 ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

ALES/2 ne zaman? Geç başvuru tarihi belli oldu (2024 ALES/2 sınav tarihi) - 1

/2 BAŞVURULARI BAŞLADI

tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuruları başladı.

Buna göre; 3 Haziran tarihinde başlayan ALES/2 sınavı başvuruları, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

TUS tercih sonuçları açıklandı (2024 TUS 1. Dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı)

TUS tercih sonuçları açıklandı (2024 TUS 1. Dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı)

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

YKS maratonu hafta sonu başlıyor

YKS maratonu hafta sonu başlıyor

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı)

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzuyla ayrıntılar paylaşıldı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...