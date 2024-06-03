ALES/2 ne zaman? Geç başvuru tarihi belli oldu (2024 ALES/2 sınav tarihi)

2024 ALES/2 sınav takvimi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, ALES/2 sınav tarihi belli oldu. 2024 ALES/2 sınavı ne zaman?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

