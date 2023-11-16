ALES 3 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ALES/3 sınav tarihi)

Her yıl üç kez yapılan ALES'in bu yılki sonuncu sınavı pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 5 Aralık 2023'de açıklanacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.



Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.



ALES SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.



19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/3) katılım sağlayacak adayların belgeyi sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA