ALES/3 sonuçları açıklandı: Soru ve cevapları yayımlandı (2023 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı)

2023 ALES/3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrilmişti. Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı. Peki, ALES sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı.
ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES SORU VE CEVAPLARI YAhttps://ais.osym.gov.trYIMLANDI
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
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ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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