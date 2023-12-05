ALES/3 sonuçları açıklandı: Soru ve cevapları yayımlandı (2023 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı)

ALES SORU VE CEVAPLARI YAhttps://ais.osym.gov.trYIMLANDI



19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN