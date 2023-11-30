ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. 19 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan bu yılın 3. ALES sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini yapılacak sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı)

2023 yılının son sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan yüksek lisans öğrencisi adayları, tarafından yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...