ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı)

2023 yılının son ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan yüksek lisans öğrencisi adayları, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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