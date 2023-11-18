ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuçları için tarih verdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsü 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da ÖSYM takvimini inceliyor.
ALES SONUÇ TARİHİ
ÖSYM takvimi doğrultusunda ALESsonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.
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