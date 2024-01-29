ALES başvuru ve sınav takvimi 2024: ALES/1 başvuruları ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) için tarih araştırmaları başladı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünden mezun olan ve yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişi, 2024 yılının ilk ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?

ALES başvuru ve sınav takvimi 2024: ALES/1 başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 /1 ve sınav tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan binlerce üniversite mezunu tarafından sorgulanıyor. Bu yıl nisan ayında yapılacak olan ALES/1 öncesinde başvuruları kaçırmak istemeyen adaylar, tarafından yayımlanan takvimi araştırıyor. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES başvuru ve sınav takvimi 2024: ALES/1 başvuruları ne zaman yapılacak? - 1

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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