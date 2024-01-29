ALES başvuru ve sınav takvimi 2024: ALES/1 başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan binlerce üniversite mezunu tarafından sorgulanıyor. Bu yıl nisan ayında yapılacak olan ALES/1 öncesinde başvuruları kaçırmak istemeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimi araştırıyor. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?



ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?



2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.



Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.



2024 ALES SINAV TAKVİMİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.



ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.



28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.



ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.



Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.