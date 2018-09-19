Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi başvuruları alınmaya başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES, 18 Kasım 2018'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 27 Eylül'e kadar elektronik ortamda yapılacak.
ALES başvuruları başladı
Anadolu AjansıEğitim
18 Kasım'da yapılacak ALES için başvurular başladı. Adaylar 27 Eylül'e kadar başvuruda bulunulabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi başvuruları alınmaya başladı.