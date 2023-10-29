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ALES sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? ALES/3 sınav giriş yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) sınav giriş yerleri adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

ALES sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? ALES/3 sınav giriş yerleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (/3) sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Bu yılın üçüncü ve son ALES sınavına girecek olan yüksek lisans adayları, tarafından gelecek sınav giriş duyurusunu bekliyor. İşte, ALES/3 sınav giriş yerleri hakkında son bilgiler...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

ALES sınav giriş yerlerinin sınavdan önceki hafta ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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