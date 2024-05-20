KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

2024 KPSS ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte KPSS ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?
2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.