KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

2024 KPSS ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte KPSS ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

