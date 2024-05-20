KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Lise mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı her 2 yılda bir yapılıyor. 2024 KPSS lise sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar ise gözlerini sınav ve başvuru takvimine çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

2024 ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle birlikte KPSS ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman?

2024 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi) - 1

﻿ ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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