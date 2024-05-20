TUS 1. dönem tercihleri başladı: 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS başvuru kılavuzu)

2024 TUS/1 tercihleri merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından TUS tercihleri başladı. Adaylar, TUS başvuru kılavuzu üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte ayrıntılar...
2024 TUS TERCİHLERİ BAŞLADI
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.
Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, TUS 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; TUS 2. dönem sınav başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.