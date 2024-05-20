TUS 1. dönem tercihleri başladı: 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS başvuru kılavuzu)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri başladı. 17 Mart'ta yapılan TUS/1 sınavının ardından, sınav puanına göre TUS tercihi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden TUS tercihlerini yapabilecek. Peki, 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır?

TUS 1. dönem tercihleri başladı: 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS başvuru kılavuzu)

2024 /1 tercihleri merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından TUS tercihleri başladı. Adaylar, TUS başvuru kılavuzu üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte ayrıntılar...

2024 TUS TERCİHLERİ BAŞLADI

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS 1. dönem tercihleri başladı: 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS başvuru kılavuzu) - 1

TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.50’den itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

TUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 takvimiyle birlikte, TUS 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; TUS 2. dönem sınav başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sınav giriş yerleri 2024: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri 2024: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2024 TR-YÖS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖS sonuç tarihi

2024 TR-YÖS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖS sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvurular başladı

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvurular başladı

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı)

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! (AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...