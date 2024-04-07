ALES sınav tarihi: 2024-ALES/1 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak bu yılın ilk ALES oturumuna geri sayım başladı. Yılda iki yada üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki ilk oturumuna kısa bir süre kaldı. Adaylar sınava katılım sağlayacakları merkezleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebiliyor. İşte, ALES sınav tarihi...



2024 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.



Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

