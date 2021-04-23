ALES sınav yerleri belli oldu (ÖSYM ALES sınav giriş belgelerini erişime açtı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) girecek adaylar için, sınav yerlerinin yer aldığı ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı.

ALES sınavına akademik personel olmak ve lisansüstü eğitim yapmak isteyen adaylar başvuruyor ve sınav senede 3 defa yapılıyor.

ALES SINAVI NE ZAMAN?



Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES sınavı 2 Mayıs Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Ancak saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına girişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU



ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla 2021 ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldığı duyuruldu.

ÖSYM'nin yaptığı açıklama:



"02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Kırgızistan/Bişkek için 02 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."