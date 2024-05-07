MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığınca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklar yayımlandı. 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Millî Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

Öğretmenlere uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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