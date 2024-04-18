ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ALES/1 sınav tarihi)

2024 yılının ilk ALES sınavı pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınav öncesi son hazırlıklarını yapan üniversite mezunu adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2024 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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