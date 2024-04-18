ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ALES/1 sınav tarihi)

2024 yılının ilk ALES sınavı pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınav öncesi son hazırlıklarını yapan üniversite mezunu adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

2024 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.



Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

