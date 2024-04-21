ALES sonuç tarihi: 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yılki ilk etabı geride kaldı. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika yanıtlama süresi verildi. Peki, 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuç tarihi: 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-/1) yapıldı. Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde, toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yapmıştı. Tüm gözler şimdi sınavın sonuçlarının ilan edileceği tarihte. İşte, 2024-ALES/1 sonuçları hakkında bilgiler...

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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