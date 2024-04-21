ALES sonuç tarihi: 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) yapıldı. Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde, toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yapmıştı. Tüm gözler şimdi sınavın sonuçlarının ilan edileceği tarihte. İşte, 2024-ALES/1 sonuçları hakkında bilgiler...



SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.



Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.



