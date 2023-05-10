ALES sonuçları açıklandı: ALES sonuçları nasıl sorgulanır? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama)

ALES sonuçları sorgulama ekranı, ÖSYM'den gelen duyuru sonrasında erişime açıldı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının ilki bu yıl 16 Nisan'da yapıldı. Sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları, bugün açıklanan ALES sonuçlarının nasıl sorgulanacağını merak ediyor. İşte ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

ALES sonuçları açıklandı: ALES sonuçları nasıl sorgulanır? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama)

2023 /1 açıklandı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti. tarafından duyuru sonrasında ALES sonuçları bugün açıklandı. İşte ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

2023 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ALES sonuçları açıklandı: ALES sonuçları nasıl sorgulanır? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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