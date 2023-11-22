ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ALES/3 sınav sonuç tarihi)

2023 ALES 3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce üniversite mezunu aday tarafından sorgulanıyor. Üniversitelerin lisans bölümünden mezun alan adayların, yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı sonrasında sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.



Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.



Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



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