ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında

2024 ALES sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

