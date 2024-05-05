ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladığı ALES/1 sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında

2024 sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay tarafından yapılan ALES sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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