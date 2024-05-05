ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranında

2024 ALES sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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