ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Yılın son ALES sınavı 19 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı. Yüksek lisans yapabilmek için sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama)

2023 3 için geri sayım başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES'in sonuncusu 19 Kasım'da tamamlandı. Sınava giren adaylar ise sonuçlar için 'nin sonuç açıklamana takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2023 ALES/3 sonuçları zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları sorgulama) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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