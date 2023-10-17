Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? Güz dönemi ara sınav tarihleri

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.



Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.



AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.