Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? Güz dönemi ara sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF  2023 - 2024  eğitim öğretim dönemi takvimi açıklandı. Takvimde AÖF ara sınav tarihlerine yer verildi. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? İşte güz dönemi ara sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? Güz dönemi ara sınav tarihleri

Açıköğretim Fakültesi'nin yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihleri paylaşıldı. Fakülte'ye kayıtlı olan öğrenciler belirtilen tarihler arasında sınavına katılım sağlayacak. AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında yapılacak. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? Güz dönemi ara sınav tarihleri - 1

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? Güz dönemi ara sınav tarihleri - 2

"2022-2023 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Tarihleri" Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. 

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