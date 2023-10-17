Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? Güz dönemi ara sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihleri paylaşıldı. Fakülte'ye kayıtlı olan öğrenciler belirtilen tarihler arasında AÖF sınavına katılım sağlayacak. AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında yapılacak.
AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.
"2022-2023 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri" Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.
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