Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zamanü yayımlanır?

2022 - 2023 AÖF ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Alacakları notları merak eden vatandaşlar, sınavlarda çıkan soruların yanıtlarını merak ediyor. 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde tamamlanacak ara sınavların soruları ve cevap anahtarları online olarak paylaşılacak.

AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.



SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR? https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.