Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı. Yıllık takvim doğrultusunda AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (25-26 Mayıs 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir;



25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30



25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00



26 Mayıs 2024 Pazar saat: 09.30

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.