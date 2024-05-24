Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav saatine çevrildi. Sınava katılım saatini kaçırmak istemeyen öğrenciler, oturumların saatini araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı takvimi yayınlandı. Yıllık takvim doğrultusunda bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak.  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (25-26 Mayıs 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir;

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00

26 Mayıs 2024 Pazar saat: 09.30

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

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