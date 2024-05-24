Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı. Yıllık takvim doğrultusunda AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (25-26 Mayıs 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30
25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00
26 Mayıs 2024 Pazar saat: 09.30
AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.
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