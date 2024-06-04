Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı: (AÖF dönem sonu sınav sonucu sorgulama)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.
Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Yayımlanan duyuruda; "2023-2024 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi.
Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlamaları için vize ve final sınav ortalamasının 35’in üzerinde olması gerekmektedir.
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