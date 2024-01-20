Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
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