Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF final sınavlarının başlaması ardından sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? - 1

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

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