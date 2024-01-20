Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.