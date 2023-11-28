Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi için geri sayım sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav takvimine göre vize sınavları 9-10 Aralık tarihleri arasında uygulanacak. Bu yıl yüz yüze yapılacak olan sınavlara kısa bir süre kalması nedeniyle sınav yerlerine yönelik araştırmalar hız kazandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. BAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN? Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.