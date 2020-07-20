Ankara liseleri yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjanları (2020 LGS tercihleri)

ntv.com.tr 20.07.2020 - 11:37
ANKARA FEN LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 495,1
En yüksek yüzdelik dilim: 0,09
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)
Kontenjan: 330
Taban Puan: 484,21
En yüksek yüzdelik dilim: 0,72
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (PURSAKLAR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 483,71
En yüksek yüzdelik dilim: 0,75
En düşük yüzdelik dilim: 0,09
GAZİ ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 475,27
En yüksek yüzdelik dilim: 1,48
En düşük yüzdelik dilim: 0,72
ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ETİMESGUT)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,76
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,2
MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 469,34
En yüksek yüzdelik dilim: 2,07
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 469,34
En yüksek yüzdelik dilim: 2,07
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
DR. BİNNAZ EGE – DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 463,2
En yüksek yüzdelik dilim: 2,73
En düşük yüzdelik dilim: 1,68
ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 300
Taban Puan: 461,45
En yüksek yüzdelik dilim: 2,94
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 459,06
En yüksek yüzdelik dilim: 3,22
En düşük yüzdelik dilim: 0,81
HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 457,35
En yüksek yüzdelik dilim: 3,43
En düşük yüzdelik dilim: 2,28
BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 450,49
En yüksek yüzdelik dilim: 4,33
En düşük yüzdelik dilim: 2,1
FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 450,23
En yüksek yüzdelik dilim: 4,36
En düşük yüzdelik dilim: 2,2
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (SİNCAN)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 447,58
En yüksek yüzdelik dilim: 4,71
En düşük yüzdelik dilim: 2,22
AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 447,1
En yüksek yüzdelik dilim: 4,78
En düşük yüzdelik dilim: 3,3
AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 443,04
En yüksek yüzdelik dilim: 5,35
En düşük yüzdelik dilim: 2,92
AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 441,16
En yüksek yüzdelik dilim: 5,63
En düşük yüzdelik dilim: 2,78
ANKARA Lisesi (ALTINDAĞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,53
En yüksek yüzdelik dilim: 6,02
En düşük yüzdelik dilim: 2,15
MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER FEN LİSESİ (KAHRAMANKAZAN)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 437,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,93
POLATLI TOBB FEN LİSESİ (POLATLI)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 435
En yüksek yüzdelik dilim: 6,56
En düşük yüzdelik dilim: 0,81
TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YENİMAHALLE)
Kontenjan: 210
Taban Puan: 432,79
En yüksek yüzdelik dilim: 6,91
En düşük yüzdelik dilim: 0,54
MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ÇUBUK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 431,16
En yüksek yüzdelik dilim: 7,16
En düşük yüzdelik dilim: 1,25
GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (GÖLBAŞI)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 430,12
En yüksek yüzdelik dilim: 7,33
En düşük yüzdelik dilim: 2,67
YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (MAMAK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 428,71
En yüksek yüzdelik dilim: 7,55
En düşük yüzdelik dilim: 2,85
HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ (ELMADAĞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 427,59
En yüksek yüzdelik dilim: 7,73
En düşük yüzdelik dilim: 2,38
ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİ MAHALLE)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 425,47
En yüksek yüzdelik dilim: 8,08
En düşük yüzdelik dilim: 0,46
ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 420,98
En yüksek yüzdelik dilim: 8,85
En düşük yüzdelik dilim: 4,72
MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ (KALECİK)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 416,8
En yüksek yüzdelik dilim: 9,58
En düşük yüzdelik dilim: 5,44
ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 415,88
En yüksek yüzdelik dilim: 9,75
En düşük yüzdelik dilim: 2,09
KEÇİÖREN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KEÇİÖREN)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 413,27
En yüksek yüzdelik dilim: 10,22
En düşük yüzdelik dilim: 1,74
HATİCE-CEMİL ERCAN FEN LİSESİ (BEYPAZARI)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 411,97
En yüksek yüzdelik dilim: 10,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKAYA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 411,19
En yüksek yüzdelik dilim: 10,61
En düşük yüzdelik dilim: 5,53
YAVUZ SULTAN SELİM FEN LİSESİ (ŞEREFLİKOÇHİSAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 407,72
En yüksek yüzdelik dilim: 11,28
En düşük yüzdelik dilim: 2,6
GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 401,17
En yüksek yüzdelik dilim: 12,62
En düşük yüzdelik dilim: 8,09
CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 398,5
En yüksek yüzdelik dilim: 13,18
En düşük yüzdelik dilim: 6,75
SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ALTINDAĞ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 396,65
En yüksek yüzdelik dilim: 13,58
En düşük yüzdelik dilim: 8,39
VOLKAN YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SİNCAN)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 395,68
En yüksek yüzdelik dilim: 13,8
En düşük yüzdelik dilim: 2,56
ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÇUBUK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 395,39
En yüksek yüzdelik dilim: 13,86
En düşük yüzdelik dilim: 7,24
CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 395,27
En yüksek yüzdelik dilim: 13,89
En düşük yüzdelik dilim: 6,41
HASAN HÜSEYİN AKDEDE FEN LİSESİ (GÜDÜL)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 389,27
En yüksek yüzdelik dilim: 15,24
En düşük yüzdelik dilim: 8,61
BİLAL GÜNGÖR FEN LİSESİ (NALLIHAN)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 387,35
En yüksek yüzdelik dilim: 15,7
En düşük yüzdelik dilim: 6,53
TUSAŞ ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZILCAHAMAM)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 378,93
En yüksek yüzdelik dilim: 17,75
En düşük yüzdelik dilim: 7
KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 378,11
En yüksek yüzdelik dilim: 17,96
En düşük yüzdelik dilim: 9,25