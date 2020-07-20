Ankara liseleri yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjanları (2020 LGS tercihleri)

LGS sonuçları açıklandı, lise taban puanları ve kontenjanlar da belli oldu. Ankara'da öğrenim görmek isteyen adaylar için liselerin taban puanları ve kontenjanları...

ntv.com.tr 20.07.2020 - 11:37

Ankara liseleri yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjanları (2020 LGS tercihleri)

ANKARA FEN LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 495,1
En yüksek yüzdelik dilim: 0,09
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 330
Taban Puan: 484,21
En yüksek yüzdelik dilim: 0,72
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (PURSAKLAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 483,71
En yüksek yüzdelik dilim: 0,75
En düşük yüzdelik dilim: 0,09

GAZİ ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 475,27
En yüksek yüzdelik dilim: 1,48
En düşük yüzdelik dilim: 0,72

ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ETİMESGUT)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,76
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,2

MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 469,34
En yüksek yüzdelik dilim: 2,07
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 469,34
En yüksek yüzdelik dilim: 2,07
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

DR. BİNNAZ EGE – DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 463,2
En yüksek yüzdelik dilim: 2,73
En düşük yüzdelik dilim: 1,68

ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 300
Taban Puan: 461,45
En yüksek yüzdelik dilim: 2,94
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 459,06
En yüksek yüzdelik dilim: 3,22
En düşük yüzdelik dilim: 0,81

HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 457,35
En yüksek yüzdelik dilim: 3,43
En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 450,49
En yüksek yüzdelik dilim: 4,33
En düşük yüzdelik dilim: 2,1

FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 450,23
En yüksek yüzdelik dilim: 4,36
En düşük yüzdelik dilim: 2,2

SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (SİNCAN)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 447,58
En yüksek yüzdelik dilim: 4,71
En düşük yüzdelik dilim: 2,22

AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 447,1
En yüksek yüzdelik dilim: 4,78
En düşük yüzdelik dilim: 3,3

AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 443,04
En yüksek yüzdelik dilim: 5,35
En düşük yüzdelik dilim: 2,92

AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 441,16
En yüksek yüzdelik dilim: 5,63
En düşük yüzdelik dilim: 2,78

ANKARA Lisesi (ALTINDAĞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,53
En yüksek yüzdelik dilim: 6,02
En düşük yüzdelik dilim: 2,15

MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER FEN LİSESİ (KAHRAMANKAZAN)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 437,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,93

POLATLI TOBB FEN LİSESİ (POLATLI)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 435
En yüksek yüzdelik dilim: 6,56
En düşük yüzdelik dilim: 0,81

TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 210
Taban Puan: 432,79
En yüksek yüzdelik dilim: 6,91
En düşük yüzdelik dilim: 0,54

MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ÇUBUK)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 431,16
En yüksek yüzdelik dilim: 7,16
En düşük yüzdelik dilim: 1,25

GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (GÖLBAŞI)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 430,12
En yüksek yüzdelik dilim: 7,33
En düşük yüzdelik dilim: 2,67

YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (MAMAK)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 428,71
En yüksek yüzdelik dilim: 7,55
En düşük yüzdelik dilim: 2,85

HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ (ELMADAĞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 427,59
En yüksek yüzdelik dilim: 7,73
En düşük yüzdelik dilim: 2,38

ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİ MAHALLE)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 425,47 
En yüksek yüzdelik dilim: 8,08
En düşük yüzdelik dilim: 0,46

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 420,98 
En yüksek yüzdelik dilim: 8,85
En düşük yüzdelik dilim: 4,72

MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ (KALECİK)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 416,8
En yüksek yüzdelik dilim: 9,58
En düşük yüzdelik dilim: 5,44

ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 415,88
En yüksek yüzdelik dilim: 9,75
En düşük yüzdelik dilim: 2,09

KEÇİÖREN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KEÇİÖREN)

Kontenjan: 180
Taban Puan:  413,27
En yüksek yüzdelik dilim: 10,22 
En düşük yüzdelik dilim: 1,74

HATİCE-CEMİL ERCAN FEN LİSESİ (BEYPAZARI)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 411,97
En yüksek yüzdelik dilim: 10,46 
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 411,19
En yüksek yüzdelik dilim: 10,61 
En düşük yüzdelik dilim: 5,53

YAVUZ SULTAN SELİM FEN LİSESİ (ŞEREFLİKOÇHİSAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 407,72
En yüksek yüzdelik dilim: 11,28 
En düşük yüzdelik dilim: 2,6

GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 401,17
En yüksek yüzdelik dilim: 12,62 
En düşük yüzdelik dilim: 8,09

CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 398,5
En yüksek yüzdelik dilim: 13,18 
En düşük yüzdelik dilim: 6,75

SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ALTINDAĞ)

Kontenjan: 120 
Taban Puan: 396,65
En yüksek yüzdelik dilim: 13,58
En düşük yüzdelik dilim: 8,39

VOLKAN YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SİNCAN)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 395,68
En yüksek yüzdelik dilim: 13,8
En düşük yüzdelik dilim: 2,56

ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÇUBUK)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 395,39
En yüksek yüzdelik dilim: 13,86 
En düşük yüzdelik dilim: 7,24

CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 395,27
En yüksek yüzdelik dilim: 13,89 
En düşük yüzdelik dilim: 6,41

HASAN HÜSEYİN AKDEDE FEN LİSESİ (GÜDÜL)

Kontenjan: 90
Taban Puan: 389,27 
En yüksek yüzdelik dilim: 15,24 
En düşük yüzdelik dilim: 8,61

BİLAL GÜNGÖR FEN LİSESİ (NALLIHAN)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 387,35
En yüksek yüzdelik dilim: 15,7 
En düşük yüzdelik dilim: 6,53

TUSAŞ ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  (KIZILCAHAMAM)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 378,93 
En yüksek yüzdelik dilim: 17,75 
En düşük yüzdelik dilim: 7

KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)

Kontenjan: 30
Taban Puan: 378,11 
En yüksek yüzdelik dilim: 17,96 
En düşük yüzdelik dilim: 9,25

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