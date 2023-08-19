AÖF 2023 yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu ders geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru soruldu. Sınavın tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.
AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.
YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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