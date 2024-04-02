AÖF ara sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları için bekleyiş sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının değwerlendirme sonucu online sistem üzerinden öğrenilebilecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
2023-2024 öğretim yılı Türkiye ve yurt dışı programlarının sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi üzerinden paylaşıldı. 25-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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