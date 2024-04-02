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AÖF ara sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler.

AÖF ara sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sonuçları için bekleyiş sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının değwerlendirme sonucu online sistem üzerinden öğrenilebilecek.

AÖF ara sınav sonuçları açıklandı (Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman?) - 1

AÖF NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-2024 öğretim yılı Türkiye ve yurt dışı programlarının sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi üzerinden paylaşıldı. 25-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. 

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