AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF bahar dönemi vize takvimi)

2023-2024 AÖF bahar dönemi ara sınavları için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi'nde güz döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler bahar dönemi sınav tarihlerine çevrildi. AÖF tarafından ara sınav tarihleri açıklandı. İşte ayrıntılar.



AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı Türkiye ve yurt dışı programlarının sınav tarihleri belli oldu.



AÖF bahar dönemi dönemi ara sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek.



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak.