AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2024 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları Mart ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, 2023-2024 AÖF vize sınav tarihleri...



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.



AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.