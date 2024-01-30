AÖF final sınav sonuçları açıklandı: AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Söz konusu sınavların ardından sonuçlar erişime açıldı ve sorgulama işlemleri başladı. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…



AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı.



Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.



AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi.



AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.