AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler sonuç duyurusuna kilitlendi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi dönem sonu sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlandı.  Bahar dönemi final sınavları not ortalamasını %70 oranında etkileyecek, bu nedenle öğrencilerin finallerden alacakları notlar oldukça önemli. Peki, AÖF final ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NAE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim sınavlarının sonuçları genellikle 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu sebeple AÖF sınav sonuçlarının haziran ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. 

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlamaları için vize ve final sınav ortalamasının 35’in üzerinde olması gerekmektedir.

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