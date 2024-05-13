AÖF final sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi belli oldu. Sınav tarihleri yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki,AÖF final sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? Final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav takvimi

açıköğretim bahar dönemi dönem sonu sınavları mayıs ayında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF final sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav takvimi - 1

FİNAL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

yerlerinin sınavdan bir hafta öncesinden duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

AÖF yaz okulu 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos günü uygulanacak.

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