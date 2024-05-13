AÖF final sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi dönem sonu sınavları mayıs ayında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FİNAL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Sınav yerlerinin sınavdan bir hafta öncesinden duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
AÖF yaz okulu 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos günü uygulanacak.
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