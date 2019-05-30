25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları cevap kağıtları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.
AÖF final sınavı sonuçlarının ise 10 Haziran tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da uygulanacak.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.
AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖF 3 ders sınavı ne zaman?)
Eğitim
25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim (AÖF) sınavı sonuçlarının 10 Haziran'da açıklanması öngörülüyor. AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları cevap kağıtları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.