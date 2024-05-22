AÖF final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)

2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF final sınavları öncesinde, sınav giriş belgeleri de açıklandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
AÖF final sınavlarının giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı.
Öğrenciler açılan ekrandan e-Devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş yapabiliyor.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
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