AÖF final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı, Anadaolu Üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından ise gözler final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

AÖF final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)

2023-2024 bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Fakültesi öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF final sınavları öncesinde, sınav giriş belgeleri de açıklandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama) - 1

FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF final sınavlarının giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı.

Öğrenciler açılan ekrandan e-Devlet veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş yapabiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

EĞİTİM HABERLERİ

Karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı)

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı)

DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

DGS geç başvurusu ne zaman? 2024 DGS geç başvuru takvimi

DGS geç başvurusu ne zaman? 2024 DGS geç başvuru takvimi

YKS sınav giriş yerleri 2024: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri 2024: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında

ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...