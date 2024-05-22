AÖF final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)

2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF final sınavları öncesinde, sınav giriş belgeleri de açıklandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

