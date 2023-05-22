AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak? (2023 Açıköğretim Fakültesi final sınavı tarihleri)

2023 AÖF bahar dönemi final sınavı tarihleri, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. AÖF final sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan final sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı yapılacak?



2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.



ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?



AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.



AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.



AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.