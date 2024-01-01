AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim final sınav takvimi

2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de dönem sonu yani final sınavlarının tarihi adayların gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim final sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Fakültesi güz dönemi vize sınavları geride kaldı. Şimdi ise dönem sonu sınavları olarak bilinen finallerin tarihi araştırma konusu oldu. vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler final sınavlarına çevrildi. İşte, AÖF final oturumuna dair bilgiler...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı.

Açıklamaya göre, AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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