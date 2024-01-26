AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Yayımlanan duyuruya göre, AÖF ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Sınav merkezi tercihlerine göre öğrencilerin sınavlara katılacağı yerler sınav giriş belgesi ile duyurulacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları %30 etkili olacak.