AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Anadolu Üniversitesi güz dönemi dönem sonu (final) sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde - 1

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi, güz dönemi final sınavı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültesi final sınavı sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Final sınav sonuçlarının sınavların sonlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. 

AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde - 2

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Yayımlanan duyuruya göre, AÖF ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Sınav merkezi tercihlerine göre öğrencilerin sınavlara katılacağı yerler sınav giriş belgesi ile duyurulacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları %30 etkili olacak.

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